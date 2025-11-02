◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第３戦スケートカナダ第２日（２日、カナダ・サスカトゥーン）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢は友野一希（第一住建グループ）が９２・０７点で２位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が８９・８０点で４位発進した。世界王者のマリニン（米国）が１０４・８４点で１位だった。今季ＧＰシリーズ初戦を迎えた友野は、冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジ