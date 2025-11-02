◆オランダ１部▽１１節フェイエノールト３―１フォレンダム（１日・フェイエノールト・スタディオン）フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世が、２ゴールをマークして、３―１での勝利に大きく貢献した。まずは前半１９分。右サイドからの折り返しを体勢を崩しながら右足で合わせてゴール中央上にシュートを決める。リーグ２戦ぶりとなる今季１２点目はチームの先制点となった。さらに２―１で迎えた後半４４分。右Ｆ