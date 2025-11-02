今夏浦和に加入したFWイサーク・キーセ・テリン今夏、浦和レッズに加入した元スウェーデン代表FWイサーク・キーセ・テリンが母国の名門を離れ、浦和に加入した理由について語った。海外移籍メディア「Fotbolltransfers」が報じている。UEFAヨーロッパリーグ（EL）にも出場しているスウェーデン1部マルメに在籍していたイサークは、2025年8月24日に完全移籍で浦和に加入することが発表された。すでに浦和でもJ1リーグ戦7試合に