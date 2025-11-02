クマ（熊）による人的被害が相次ぎ、政府も「緊急クマ対策」に乗り出した。そんな危機的な状況にあっても、動物愛護の観点から「クマの駆除に抗議したい」と家族に協力を呼び掛けられた時、どう対応すればいいのだろうか。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原壮一郎氏がその対策を提言した。 【写真】駆除されたヒグマのアゴ骨。左右の犬歯が噛む力の強さを物語る ◇◇◇ 【今