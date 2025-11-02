気温の低下や日照時間の減少が進むこの時期、「朝、なかなか起きられない」「体がだるくて学校に行きたくない」と訴える子どもが増えている。一般社団法人・起立性調節障害改善協会はこのほど、小学生～高校生の子どもを持つ保護者243人を対象に、「子どもの朝の不調」に関する調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】夜更かしにスマホ、ストレス…朝起きづらくなる心当たりはいろいろと 調査によると、「時々ある(