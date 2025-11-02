1987年正月、北アルプス・槍ヶ岳登頂をめざした3人の男性が行方不明になった。猛吹雪の中、彼らはどこに消えたのか。聞き集めた他パーティの証言から三人の軌跡を追い、推理を重ねていく山仲間と家族は、苦悩のうちに、やがて大きな謎に直面する――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、捜索に関わった当事者・泉康子氏の著書『いまだ下山せず！ 増補改訂版』（宝島社文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全3回の