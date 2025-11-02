〈「3人が下りてこないんだよ！」「えっ、どうして？」登山仲間が猛吹雪の冬山で行方不明に…ニュースで遭難を知った友人たちの“複雑な心境”〉から続く1987年正月、北アルプス・槍ヶ岳登頂をめざした3人の男性、三枝悦男（さえぐさえつお、仮名・30歳）、宮崎聡司（みやざきさとし、28歳）、橋本正法（はしもとまさのり、25歳）が行方不明になった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）猛吹雪の中、彼らはどこに消えたのか