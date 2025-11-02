江戸時代の外国への窓口・長崎年に一度の長崎が誇る祭り「長崎くんち」（10月7〜9日）は、龍踊で最高潮に盛り上がった。長さ約10mの張り子の龍を10人が棒で支え、龍が生きているかのように舞う。中国伝来の勇壮かつ異国情緒あふれる踊りだ。今回初めて長崎市に降り立ったが、マカオのようだと思った。坂が多く、人々が首都でなく海の方を向いている街……。周知のように、江戸時代は鎖国の時代で、長崎を通じて中国・オランダと繋