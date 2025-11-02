今年は熊による被害が尋常ではない。被害状況を集計している環境省によると、10月25日時点で死者は10名。これは過去最悪で人身被害も150件を超えている。熊が人里に降りてきた原因として、鹿との食べ物の奪い合いや作物の味を覚えたこと、人口が減って人間のテリトリーが後退したこと、メガソーラーによる大規模な森林伐採などが挙げられているが、理由が何であれ、あきらかに人間が押されている。秋田県では自衛隊の要請も検討し