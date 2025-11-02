南海トラフ地震の「発生確率」はなぜ２つあるのか9月26日、国の地震調査研究推進本部は南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率について改訂を行った。最も大きな点は、今年1月1日時点ではその発生確率は、「80％程度」とされていたものを、「60％から90％程度以上」と「20％から50％」の二つの値を併記したことであろう。この２つの数字を並べて見たとき、前者では現状と同程度に高い数値となるが、後者では半分以下、20%ともなる