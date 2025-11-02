現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズターフ（G1・芝2400m）は、D.マクモナグル騎乗、平地障害の二刀流エシカルダイヤモンド（せん5・W.マリンズ）が波乱を巻き起こした。勝ちタイムは2:25.45（良）。2着にレベルスロマンス（せん7・C.アップルビー）、3着にエルコルドベス（せん4・C.アップルビー）が入った。【レース動画】平地障害の二刀流エシカルダイヤモンドがV…ブリーダーズカップター