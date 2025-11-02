今年すでに自己最多の87勝を挙げ、勢いそのままに天皇賞・秋ではソールオリエンスに騎乗する丹内祐次。騎手生活22年目にして今、最も波に乗る男だ。だが、これまでの道のりは決して平坦ではなかった。大怪我を乗り越え、「マイネルの奴隷」と嘲られながらも信頼を積み重ねてきた男の物語。『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。【前編を読む】「何か足んないの