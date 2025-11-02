恋の始まりには様々なパターンがありますが、毎日の通勤通学でよく見かける素敵な男性がいた場合、ただ見つめているだけでは、何事もなく終わってしまうかもしれません。勇気を出して自分からアプローチすることも、貴重なチャンスを活かす方法のひとつです。とはいえ、見知らぬ男性にイキナリ声を掛けるのはなかなか難しいもの。そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けた調査の結果を参考に、「通勤通学でよく見かける男性