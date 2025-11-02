2024年の秋、TBS系の金曜ドラマとして放送された『ライオンの隠れ家』が、多くの視聴者の心に刺さった。主人公は、市役所で働く真面目で優しい青年、小森洸人（柳楽優弥）。洸人には弟の美路人（みちと）、通称・みっくん（坂東龍汰）がいる。みっくんは自閉スペクトラム症の特性があり、洸人はそんな弟とふたり、静かに寄り添うように暮らしていた。朝は同じ時間に家を出て、夕方は一緒に帰る。みっくんのペースをいつも第一に考