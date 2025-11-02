◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選▽１回戦仙台中部ボーイズ９―０仙台ボーイズ＝５回コールド＝（１０月２５日、大崎・鹿島台中央野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選が１０月２５日、開幕した。仙台ボーイズは９月の角田商事杯準優勝の仙台中部ボーイズに敗れた。※※※仙台は５回に四球や失策が絡んで一挙５失点と崩れ、コールド負けを喫した。桜井康晴