◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選▽１回戦岩手中部ボーイズ６―２岩手東ボーイズ（１０月２５日、大崎・鹿島台中央野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選が１０月２５日、開幕した。岩手東ボーイズは岩手中央ボーイズとの“岩手対決”に敗戦。９月の角田商事杯１回戦で勝利していたが、今回は敗れた。※※※岩手東は９月の角田商事杯で勝利した岩手中部に完敗し