元大手証券会社の社員で作家の町田哲也さんの母は、パン屋を営んでいた父が定年したタイミングで離婚しつつ、敷地内で同居をして天国に旅立つまで面倒を見ていたという。76歳のときに実家に集まった際に家が傾いていることが判明し、それから母の終活のためのアパート建設を計画することになった。その背景には、連絡が取れなくなっている弟が帰る場所として実家を残したいという思いもある。町田さんが土地を探して購入し、「アパ