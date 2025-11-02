【書評】『王様の耳秘密のバーへようこそ』全6巻／えすとえむ／小学館【評者】三浦天紗子さん（ライター・ブックカウンセラー）【写真】『王様の耳秘密のバーへようこそ』の名場面「秘密」を買い取ってくれるバーがある。そう聞いてそそられない人はいないはず。知る人ぞ知る店の名は「王様の耳」。それがまんま、えすとえむさんの魅惑的な作品のタイトルにも援用されている。ギリシア神話に由来するという「王様の耳はロバ