ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【本間ゴルフ】TW767 FW（7番ウッド） ウッドも7番まで短くなると難しくない、ということも判明！ 「FW・UT」を取材したときに「ショートウッドは超絶ラク！」とプロに聞いて、近ごろセカンドショットが170から190ヤード残ることが多い私は興味津々。ヘッドは何に