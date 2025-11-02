あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座素直な感情を言葉にできる日。「これを言ったらどう思われるかな…」と、不安に感じる必要はありません。心の奥にある本音を、勇気を出して伝えてみましょう。ありのままのあなたを見せることで、相手の心はさらに強く惹きつけられるはずです。★第2位……蠍座見返りを