女優の小芝風花が３１日、自身のインスタグラムを更新。友人の女優・柳生みゆ、森高愛と仮装スリーショットをアップした。「ＨａｐｐｙＨａｌｌｏｗｅｅｎ」と始めた小芝は、「大好きなお友達と大好きなお友達が楽しそうに話してる空間。幸せだった！！」と投稿。３人でそれぞれカボチャ、ウサギ、悪魔のかぶり物を付け、カメラ目線を決める仲良しショットを披露した。この投稿にファンからは「最強メンツ過ぎ」「めっちゃ