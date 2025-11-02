俳優の寺田心が、きょう2日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。「どう大人になっていけばいいのか…」と、天才子役としてブレイクした笑顔の裏にあった苦悩を語る。寺田心大人びた言葉選びと振る舞いで“天才子役”として名を馳せた寺田が、芸能界入りを果たしたのは3歳の頃。実はとにかくおしゃべりな性格だったそうで、母親はそんな息子に悩みを抱えることもあったという。そんな