¡ü·èÃÇ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤¬¡¢1995Ç¯10·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò ½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤È¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢5½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè5ÃÆ¤Ï¡¢Á´¿È¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â³Ú»à¤ò¥¹¥¤¥¹¤ÇÁª¤ó¤À¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó(Åö»þ44)¤È¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿²ÈÂ²¤Î