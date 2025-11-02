難病を抱えながら、ピアノで自分だけの音を奏でる少女がいます。この夏、彼女は同じ境遇の子どもたちの前で演奏を披露しました。彼女が音に込めた思いとは。 福岡市に住む中学1年生、村山陽香（はるか）さん（13）。クラスメートに囲まれ、充実した学校生活を過ごしています。■村山陽香さん（13）「（学校は）いろんな人と会えるから、うれしいです。」■クラスメート「（陽香さんは）明るくて楽しい人です。」「