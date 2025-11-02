◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選▽１回戦岩手中部ボーイズ６―２岩手東ボーイズ（１０月２５日、大崎・鹿島台中央野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選が１０月２５日、開幕した。岩手中部ボーイズは岩手東ボーイズとの“岩手対決”に勝利。９月の角田商事杯１回戦で敗れた雪辱を果たした。※※※ベンチで喜ぶ仲間たちへ、岩手中部・前川歩堂（２年）は笑顔