先週から「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として再出発したお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。古馬頂上決戦の天皇賞（秋）・Ｇ１（１１月２日、東京・芝２０００メートル）の予想を公開した。粗品が「ここに出走したら単勝１倍台でも、どの枠でも本命にしようと思っていました」と挙げたのが、前日発売のオッズで１番人気に支持されている７番枠のマスカレードボール。