仕事のミスや無断欠勤が絶えず、はては社交辞令を真に受けてしまう。そんな発達特性を持つ社員に対して、病気を自覚してもらおうと病院をすすめるなんて愚の骨頂。ナイーブな心を持つ部下に言ってはいけないこととは？※本稿は、佐藤恵美『部下の発達特性を活かすマネジメント』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。上司からの注意をパワハラと訴える部下以下の出来事はある職場での事例で、文