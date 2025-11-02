中国メディアの環球時報は29日、「中国が世界の科学リーダーとして米国に迫る」とする米ブルームバーグの記事を紹介した。記事によると、中国の科学者は米国との共同研究のほぼ半数で主導的役割を担っていることが、約600万編の研究論文に対する分析で明らかになった。米国科学アカデミー紀要に発表された研究によると、中国に拠点を置く科学者が米国との共同研究で主導的役割を担う割合は、2010年の30％から23年は45％に上昇した