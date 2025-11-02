お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）が1日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。相方・たける（30）に対して不満が募っていることを告白した。今回は「みなみかわの相談相手オーディション」と題して放送され、みなみかわは東京ホテイソンの2人に「ジャンル問わず幅広くテレビに出たい」と相談した。その中で、みなみかわは「東京ホテイソンの問題点といえば、ネタ作ってるのもショ