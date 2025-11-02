プロ野球・ロッテは1日、2巡目指名で交渉権を獲得した明治大・毛利海大投手との指名挨拶を行いました。明治大は東京六大学野球の秋季リーグ戦で全勝優勝を果たし、14日から行われる明治神宮野球大会へ進出。毛利投手は、指名挨拶の中でも大会へのエールを送られたことを明かしながら「大学生活も引退できていないので、まだ実感がわかないです」とドラフト指名への率直な思いを明かしました。それでも指名後には200件ほどの連絡が