デジタル李登輝特別展のAI李登輝＝2025年7月、台北近郊（共同）台湾の民主化を実現させた故李登輝元総統をデジタルの世界で生き返らせた「デジタル李登輝特別展」が台北近郊の国立台湾図書館で始まった。人工知能（AI）技術で李氏の言葉を再現。画面に映った李氏と時空を超えて対話できる。（共同通信台北支局＝渡辺靖仁）特別展は同図書館と李氏が生前に主宰した李登輝基金会、情報技術を研究する政府系シンクタンクの資訊工