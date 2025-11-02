ロシア国防省は、ウクライナ東部の要衝ポクロウシクでウクライナ軍が投降を始めたと発表しました。一方、ウクライナ軍は否定しています。ロイター通信によりますと、ロシア国防省は1日、東部ドネツク州の要衝ポクロウシクを包囲したとし、ウクライナ軍が投降を始めたと主張しました。これに対し、ウクライナ軍のシルスキー総司令官はSNSで、「我々はポクロウシクを守っており、敵を壊滅させるための作戦を続けている」と述べ、投降