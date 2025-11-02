ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。手に汗握る熱戦の中、ドジャース左腕に対して相手投手陣が粋な計らいを見せていたと話題に。「ブルージェイズは一流の組織」「本当に尊敬する」と賛辞が集まっている。数字に思いを込めた。ブルージェイズ救援陣の帽子に小さ