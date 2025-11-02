2025年、YouTubeは20周年を迎えていますが、サービス初期に投稿された240pの低解像度動画も多数残っています。そうした古い動画をAIで自動的に高解像度化する新機能が発表されました。 ↑古い動画もまだまだ楽しめそう。 YouTubeのクリエイター向け発表によると、この機能ではAI技術「Super Resolution（スーパー解像度）」を活用し、低解像度の動画を1080pまでアップスケールできるようになるそう。 この機能はクリエイ