株式会社オートバックスセブンは、四国エリア初出店となるカーケア専門店「Smart+1・高知御座（こうちござ）」を「スーパーオートバックス・高知御座」内に新規オープンした。 同店舗は、純水手洗い洗車やガラス撥水、ヘッドライトコーティングなど、美観維持に特化したサービスを展開するインショップ型店舗で、専門スタッフによる最適な施工提案が強みとなる。カー用品