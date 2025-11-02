◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグ第７節Ａ東京７８―６９千葉Ｊ（１日、東京・トヨタアリーナ東京）東地区４位のＡ東京は同１位の千葉Ｊに７８―６９で競り勝った。終盤までもつれた熱戦をものにし、７連勝（４敗）とした。セバスチャン・サイズが両チーム最多２１得点を挙げ、１５リバウンドとダブルダブルの活躍を見せた。千葉Ｊは開幕からの連勝が「１０」でストップした。第４クオーター中盤。６６―６