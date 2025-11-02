◆ＹＢＣルヴァン杯▽決勝広島３―１柏（１日・国立）【柏担当・浅岡諒祐】完敗だった。試合終了の笛が鳴ると、ＦＷ細谷真大、ＤＦ古賀太陽らがピッチの上に座り込んだ。表彰式では広島の選手がカップを掲げる様子を真っすぐ見つめ、悔しさをかみしめた。細谷、ＭＦ小泉佳穂、ＭＦ中川敦瑛らは準優勝のメダルを首から外し、手に握りしめていた。決して意図的だったわけではないというが、細谷は「あの表彰式で自分があれ（メ