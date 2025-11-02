ロッテから戦力外通告を受けた旭川市出身の田中楓基投手（２２）が、北海道内の社会人野球チームで現役を続行することを決めた。２１年育成ドラフト１位でロッテに入団。今では世界最高峰の舞台で戦う先輩らとともに歩んだ４年間のプロ経験を糧に、再びマウンドに上がる。地元北海道で再起を図る。戦力外通告後、軟式を含めた複数の社会人チームからオファーを受けた田中。ＮＰＢ他球団でのプレーを模索する選択肢もあったが、