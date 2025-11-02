◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選▽１回戦山形東部ボーイズ４―１郡山中央ボーイズ（１０月２５日・ヨークいわきスタジアム）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。東北南支部では山形東部ボーイズが、郡山中央ボーイズの最速１４１キロ右腕・坪井爽太（２年）を攻略して白星発進した。※※※山形東部の１６３センチの３番打者・小林幸輝（２年）が小さな体で