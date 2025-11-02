◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）午前８時１０分スタートを前に、出場チームの当日変更選手が決まった。１０月の出雲駅伝で２位と健闘した早大は、エース区間の７区に主将の山口智規（４年）を投入。６区は宮岡凜太（４年）に変更された。山口は出雲駅伝で２区９人抜きの区間賞を獲得した頼れる主将。前日会見で