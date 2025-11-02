◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）最終第７戦、敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。前日の第６戦終了後には先発投手を明かさなかったが、大谷翔平投手（３１）が中３日で先発することが発表された。１９