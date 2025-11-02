【MLB】ブルージェイズ1ー3ドジャース（10月31日・日本時間11月1日／トロント）【映像】打球が“刺さる”衝撃光景10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ 6回戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ブルージェイズの打者が、ドジャース・佐々木朗希から放った一打が引き起こした“まさかのハプニング”が話題となっている。ドジャース2点リードで迎えた9回裏、無死一塁の場面で、マウン