ロックミュージシャンの清春（57）が1日、池袋西口公園で「TOSHIMA STREET FES2025」に出演した。自身がボーカルを務めるバンド「Sads」は、2000年に放送された伝説的なドラマ「池袋ウエストゲートパーク」の主題歌「忘却の空」を担当。「池袋と言えば僕、らしいので。住んでもいなければ普段も来ませんけれど、まさかここで歌える日が来るとは思いませんでした」。放送から25年。まさにドラマのタイトルと舞台となった地での歌唱