タレントのMatt（31）が1日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。美容について語った。庄司智春、藤本美貴夫妻による料理バラエティー。庄司から「お休みの日は何してる？」と聞かれると、「美容デーを作ってて。美容室も3つ行くんですよ」と過ごし方を説明。藤本が「え？1日で？」と驚くと、Mattは「カット、カラー、トリートメント別々のところに行って。それぞれのスペシャリストにやってもらう」