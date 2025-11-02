【カイロ共同】米国のバラック・シリア担当特使は、シリアのシャラア暫定大統領が10日に米ワシントンを訪れ、ホワイトハウスでトランプ大統領と会談すると述べた。実現すればシリア大統領のホワイトハウス訪問は初めて。米ニュースサイト、アクシオスが1日報じた。アサド旧政権崩壊後の国土再建を後押しする米国とシリアの関係改善に向けた動きの一環。ロイター通信によると、バラック氏は訪問先のバーレーンで報道陣に対し過