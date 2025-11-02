女優吉岡里帆（32）が1日、都内で、特別審査員を務めた「第3回インディペンデント映画祭」授賞式に出席した。10代のころから映画の世界にあこがれ、友人たちと映画を作ってきたことを振り返った吉岡は「私にとってインディーズ映画は特別。1つの作品ができると大勢の人たちが集まって、奇跡が起きる。今は商業の世界におりますが、インディーズ映画で培った感覚を引っさげて仕事をしております」と話した。審査員長の藤井道人監督