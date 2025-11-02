23年に脳腫瘍のため28歳の若さで亡くなった、元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、28日公開）が1日、都内で開催中の東京国際映画祭で公式上映された。横田さん役で主演の松谷鷹也（31）は「今、慎太郎さんに、かける言葉は…出会った4年は、僕にとって宝物のような時間でした」と言い、涙した。母まなみさん役でダブル主演の鈴木京香（57）は実の母のように松谷を気遣い、