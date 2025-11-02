俳優杉良太郎（81）が1日、都内で11年ぶりとなる新著「生涯献身」（徳間書店）の出版記念会見を開いた。杉は「今回は自分で書かせてもらいました。自分が体験したことを、ひと言ひと言。年が若いもんですから、もう1冊くらいは出したいなと思っています」と笑った。長年の福祉活動について「『売名です』って（笑い）。真実の拍手、涙から得たものが役者人生に生かされた」。妻の歌手伍代夏子（63）には「表紙が若い。詐欺じゃない