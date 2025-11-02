シンガー・ソングライターおかゆ（34）が1日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで、ワンマンライブ「昭和百年渋谷のオカユ2025」を行った。同ライブは3度目だが、今回は独立後初。「直接電話をかけて会場を抑えるところから始めた」。元ギャルのおかゆにとって、渋谷は思い入れの強い地だ。「『渋谷のオカユ』の歩みを止めてはいけない」と力を込めた。また、「29年が10周年。それまでに渋谷公会堂LINE CUBE SHIBUYAで“渋谷のオ