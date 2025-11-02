浪人時代は楽しかったという馬渕まりさん。現在は歴史好きの女医「歴女医」としても活躍する（写真：馬渕さん提供）【書影を見る】馬渕さんが上梓した書籍『戦国診察室2 ―歴女医が診る信長や西郷どんたちのアノ病気』。馬渕さんが大学時代に撮った記念写真も。浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？